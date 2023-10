Ο MrBeast στον κόσμο του NBA: Πώς ο διάσημος Youtuber έγινε ο βασικός χορηγός των Σάρλοτ Χόρνετς

O Youtuber με τους 188 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του, κατάφερε να βάλει το brand του στο μπροστινό μέρος φανέλας του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Έχεις ακούσει πολλούς Youtubers να έχουν καταφέρει να βάλουν το λογότυπο τους στο μπροστινό μέρος μιας φανέλας ομάδας του ΝΒΑ; Προφανώς και όχι, μιας και ο MrBeast έγινε πρόσφατα ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο, με τη Feastables, που έχει δημιουργήσει, να φιγουράρει στη φετινή εμφάνιση των Σάρλοτ Χόρνετς.

Παράλληλα, λογότυπο της Feastables θα βρίσκεται επίσης στις φανέλες της Greensboro Swarm, της ομάδας του NBA G League που συνδέεται με τους Χόρνετς, καθώς και των Hornets Venom GT, μιας ομάδας esports που συμμετέχει στο NBA 2K League. Οι Χόρνετς θα συμπεριλάβουν επίσης το brand της Feastables στο φόντο που χρησιμοποιούν για συνεντεύξεις Τύπου.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο MrBeast λάνσαρε για πρώτη φορά τη Feastables τον Ιανουάριο του 2022. Ο Τζίμι Ντόναλντσον, όπως είναι το κανονικό του όνομα, παλεύει χρόνια με τη νόσο του Κρον και έτσι εμπνεύστηκε αυτή τη σειρά με σνακ, η οποία φτιάχνει σοκολάτες και τσίχλες φτιαγμένες με φυτικά και βιολογικά συστατικά.

Χάρη στην τεράστια δημοτικότητα του, η Feastables κατάφερε να βγάλει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια τους μήνες που ακολούθησαν το λανσάρισμά της.

Feastables is the official sponsor of the @hornets :)



I love Basketball so it only makes sense for Feastables’s first sponsorship to be with my home team 🥰 pic.twitter.com/XgXy4rotqy