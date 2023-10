Και δεύτερο πακέτο κονσόλας PS5 με το Marvel’s Spider-Man 2 στην αγορά

Γνωρίστε το πιο «απλό» από τα δύο PS5 bundles.

To Marvel’s Spider-Man 2 είναι μία από τις κυκλοφορίες που θα δώσουν μεγάλη ώθηση στο PS5 και θα φέρουν αρκετούς gamers στην οικογένεια της νέας κονσόλας της Sony.

Κάτι τέτοιο γνωρίζει η ιαπωνική εταιρεία και έτσι ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο αγοράς που θα συνοδεύσει την συλλεκτική έκδοση της κονσόλας με το θεματικό DualSense και τα σχετικά καλύμματα.

Το νέο PS5 Console – Marvel’s Spider-Man 2 Bundle θα ξεκινήσει να πωλείται από τις 20 Οκτωβρίου (ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού), όπως αποκάλυψε ο επίσημος λογαριασμός στο Twitter.

Πρόκειται για ένα πιο απλό πακέτο που περιλαμβάνει το παιχνίδι σε ψηφιακή μορφή, αλλά και μια απλή έκδοση της κονσόλας στο λευκό χρώμα, με -αντίστοιχα- ένα λευκό DualSense Controller.

Για όσους ενδιαφέρονται, τα θεματικά καλύμματα και το σχετικό Spider-Man 2 Controller κυκλοφορούν και ξεχωριστά, οπότε μπορούν να τα αποκτήσουν σε δεύτερο χρόνο.

The New PlayStation 5 Console – Marvel’s Spider-Man 2 Bundle will be available starting Oct 20. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/d2DEhinrsG