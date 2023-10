Η γάτα αστυνομικός που έχει γίνει τουριστική ατραξιόν σε εμπορικό κέντρο στη Μαλαισία (vid)

Περιβόητη είναι η γάτα που αποτελεί μέρος της φρουράς ενός πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου στη Μαλαισία.

Στους πολυσύχναστους δρόμους της Μανίλα, ένα απροσδόκητο μέλος έχει ενταχθεί στις τάξεις της ομάδας ασφαλείας ενός πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου, και δεν είναι ένας τυπικός φρουρός. Μια αδέσποτη γάτα έξι μηνών με ένα χαρακτηριστικό γιλέκο ασφαλείας, που έχει γίνει ανεπίσημη προσθήκη στην ομάδα ασφαλείας.

Η ιστορία του Κόναν δεν είναι μοναδική σε μια πόλη όπου χιλιάδες γάτες περιφέρονται στους δρόμους, αναζητώντας καταφύγιο και τροφή. Οι αδέσποτες γάτες είναι ένα συνηθισμένο θέαμα, που συχνά αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους στο πολύβουο αστικό τοπίο. Ωστόσο, για τον Κόναν και πολλά άλλα τυχερά αιλουροειδή, η ζωή τους πήρε μια απροσδόκητη τροπή όταν υιοθετήθηκαν ανεπίσημα από τους φρουρούς ασφαλείας της πόλης.

Join Conan and his crew of "security cats" on a real life paw patrol in the Philippines. 🐾🐈 pic.twitter.com/x40qTiZ3oi