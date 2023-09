Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές: Έκλεισαν εν μέρει το δίκτυο του μετρό και τα τοπικά αεροδρόμια (vid)

Το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια ανακοίνωσε ότι όλες οι προσβάσεις προς τον τερματικό σταθμό Α «είναι επί του παρόντος κλειστές».

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρέλυσαν εν μέρει τη λειτουργία του μετρό και των αεροδρομίων της μεγαλούπολης. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα του ποταμού Χάντσον, λόγω «των ακραίων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται», όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σε φωτογραφίες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία στους πλημμυρισμένους δρόμους. Κάποιοι από αυτούς είναι εντελώς μπλοκαρισμένοι, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα των οχημάτων.

