Μια παρέα τεσσάρων ατόμων απαθανατίστηκε να χαιρετά ναζιστικά σε μια μπυραρία στη Γερμανία την ώρα που ακουγόταν δυνατά το ναζιστικό εμβατήριο "Erika".

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τέσσερα άτομα που βρέθηκαν στις καθιερωμένες γιορτές του Oktoberfest να χαιρετούν ναζιστικά σε μια μπυραρία της Ανατολικής Γερμανίας. Το βίντεο, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κόσμου καθώς και την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι τρεις άνδρες και η μια γυναίκα που φορούσαν παραδοσιακά βαυαρικά ρούχα απαθανατίστηκαν να χαιρετάνε ναζιστικά, ενώ στη μπυραρία ακουγόταν δυνατά το ναζιστικό εμβατήριο "Erika",σύμφωνα με το υλικό που αναρτήθηκε στο Twitter.

Outrage erupts in Poland after a video emerged online of Germans celebrating Octoberfest in Saxony by listening to nazi songs and making Hitler salutes pic.twitter.com/ehNahmtdKn