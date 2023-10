Το πολύ απλό κόλπο που κάναμε και αποφύγαμε όλες τις ουρές στο φετινό Burger Fest

Χάρη στη Visa μπορέσαμε και απολαύσαμε το μεγαλύτερο φεστιβάλ με burgers της χώρας όσο πιο άνετα γινόταν.

Αν λατρεύεις τα ζουμερά μπιφτέκια, αν ο παράδεισος για σένα έχει το σχήμα ενός burger κι αν είσαι υπέρ της φάσης όσο περισσότερα υλικά τόσο το καλύτερο, τότε σίγουρα πέρασες αυτές τις ημέρες από το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Η ένατη χρονιά του Burger Fest, του μεγαλύτερου φεστιβάλ της χώρας για το αγαπημένο μας street food έκανε την Αθήνα να μιλάει «burgerικά».

Το φετινό concept της διοργάνωσης ήταν το «Πανεψηστήμιο», ένα πανεπιστήμιο δηλαδή αφιερωμένο στο σωστό ψήσιμο του μπιφτεκιού, αλλά και στα στάδια που πρέπει να περάσεις για να το απολαύσεις όπως ακριβώς του αρμόζει. Άσε που στο τέλος ο κόσμος έδινε και εξετάσεις, για να πάρει το «πτυχίο» του.

Η Visa αλλάζει το Burger Fest Vol 9

Εμείς επισκεφτήκαμε το Burger Fest την Πέμπτη (28/9), την πρώτη ημέρα του δεύτερου τετραημέρου, και είδαμε από κοντά αυτό που έλεγαν σχεδόν όλοι όσοι είχαν πάει νωρίτερα. Η φετινή διοργάνωση ήταν πιο σύγχρονη από ποτέ.

Σε αυτό είχε βοηθήσει φυσικά η Visa, η οποία έφερε κάτι πρωτοποριακό στο φεστιβάλ. Πιο συγκεκριμένα, είχε εγκαταστήσει σε δύο διαφορετικά σημεία στο χώρο (ένα στη μία άκρη κι ένα στην άλλη) δύο αυτόματους πωλητές.

Πώς λειγουργούσαν; Ο μηχανισμός της Visa μπορεί να θύμιζε σε αρκετούς τους αυτόματους πωλητές που έχουμε δει σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων φαγητού.

Με σκοπό να αποφευχθεί η αναμονή στο ταμείο, ο παρευρισκόμενος στο φεστιβάλ, είχε τη δυνατότητα να αγοράσει νερό, αναψυκτικά, μπύρες από το μηχάνημα, επιλέγοντας αυτό που του άρεσε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, να πληρώσει εύκολα με την κάρτα του και να πάει στο αντίστοιχο κιόσκι να παραλάβει δείχνοντας την απόδειξη, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Μιλάμε για ένα πολύ απλό κόλπο που έφερε για πρώτη φορά φέτος η Visa, το οποίο μας βοήθησε να αποφύγουμε όλες τις ουρές που δημιουργούνταν μπροστά από τα ταμεία τις βραδινές ώρες που υπήρχαν τα lives, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όταν και το Αμαξοστάσιο κατακλυζόταν από πεινασμένο κόσμο που ήθελε να δοκιμάσει τα burgers των καταστημάτων.

H παρουσία της Visa, όμως, στο φετινό Burger Fest δεν περιορίστηκε μόνο στους αυτόματους πωλητές. Έχοντας ως στόχο της να στηρίξει ψυχαγωγικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα, η παρουσία της εταιρείας στη φετινή διοργάνωση ήταν αρκετά εμφανής, μιας και την είδαμε στα σημεία της εισόδου, καθώς και το εκδοτήριο εισιτηρίων όπου μάλιστα οι επισκέπτες μπορούσαν εύκολα με την κάρτα τους να βγάλουν απευθείας εισιτήριο για την διοργάνωση.

Δώσε μου burgers επιτέλους

Όσο για τα burgers του φεστιβάλ; Ε, λοιπόν, μπαίνοντας στο Αμαξοστάσιο, δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. Caprus, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAX Burgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash'n Bun, Tarantino Burgers Athens, The Smashers Burgers, Tsiken The Van, The Convoy powered by gcb και Tyson ετοίμασαν τις πιο λαχταριστές τους συνταγές.

Εμείς επιλέξαμε το Κουζουλό burger των τρελών Κρητικών του RnD Burgers με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γραβιέρα παναρισμένη τηγανιτή, μπέικον από απάκι, κρεμμύδι, ρόκα, μαρμελάδα ντομάτας και κρητική ταρτάρ sauce το οποίο ήταν ένα έπος. Στη συνέχεια, πήγαμε να κάψουμε μερικές θερμίδες στα παιχνίδια που υπάρχουν στο BurgerFest, από καθιστό ποδοσφαιράκι, μέχρι πινγκ πονγκ και δαγκάνες με κουκλάκια.

Για το φινάλε αφίσαμε το καλύτερο. Βλέπεις, ωραία τα burgers, οι μπίρες, τα αναψυκτικά, τα συγκροτήματα, αλλά ένα γλυκάκι είναι αυτό που τα αλλάζει όλα. Καθαρίζει τον ουρανίσκο σου και σε κάνει να θες να τα ζήσεις πάλι από την αρχή.

Για να κλείσει όσο πιο γλυκά γίνεται η εμπειρία του Burger Fest Vol 9 και να μετράς αντίστροφα μέχρι να βρεθείς ξανά εκεί!

Φωτογραφίες: Χρήστος Λώλος