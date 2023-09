«Χρυσό» έγινε το Marvel’s Spider-Man 2, ετοιμαζόμαστε για την κυκλοφορία του (vid)

Το νέο videogame της Insomniac Games μπαίνει στην τελική του ευθεία.

To Marvel’s Spider-Man 2 είναι το πιο σημαντικό game της Sony Interactive Entertainment και του PlayStation για την επόμενη περίοδο και όλα είναι έτοιμα για την κυκλοφορία του.

Η Insomniac Games, η ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού, ανακοίνωσε πως ο τίτλος έγινε «χρυσός», δηλαδή ολοκληρώθηκε η ανάπτυξή του και πλέον είναι έτοιμο να πάει στο εργοστάσιο παραγωγής για να βγει στα καταστήματα στις 20 Οκτωβρίου.

Το video που μοιράστηκε η Insomniac Games στα social media έχει πανηγυρικό τόνο και μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια του άρθρου.

To Gazzetta ταξίδεψε στο Λονδίνο και είδε πρώτο το νέο videogame. Μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμά μας από το preview event εδώ.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM