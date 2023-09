Νέα μελέτη έδειξε πως οι νυχτερίδες θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη καταπολέμηση του καρκίνου

Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη αποκάλυψε ότι αυτά τα τροποποιημένα γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο ήταν πάνω από δύο φορές πιο άφθονα στις νυχτερίδες σε σύγκριση με άλλα θηλαστικά.

Οι νυχτερίδες, που συχνά παρουσιάζονται αρνητικά, θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για σωτήριες εξελίξεις στη θεραπεία και την πρόληψη του καρκίνου, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Genome Biology and Evolution από επιστήμονες του Εργαστηρίου Cold Spring Harbor της Νέας Υόρκης.

Οι νυχτερίδες είναι αξιόλογα πλάσματα με εξαιρετικό ανοσοποιητικό σύστημα. Παρά τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, που συχνά φτάνει τα 20 έως 41 έτη, σπάνια αναπτύσσουν καρκίνο. Ορισμένα είδη νυχτερίδων διαθέτουν πάνω από 50 μοναδικά γονίδια που δυνητικά τις καθιστούν άνοσες στους όγκους.

Η μελέτη, με επικεφαλής τον Armin Scheben, εντόπισε γενετικές προσαρμογές σε έξι πρωτεΐνες που σχετίζονται με την επιδιόρθωση του DNA και 46 πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον καρκίνο, μοναδικές για τις νυχτερίδες. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι αυτές οι πρωτεΐνες μπορεί να καταστέλλουν τον καρκίνο, προσφέροντας πληροφορίες για το πώς οι νυχτερίδες παραμένουν ανθεκτικές στην ασθένεια.

A fascinating new study in @GenomeBiolEvol by researchers at @CSHL reveals how bats' rapid evolution contributes to their remarkable immune systems and cancer resistance. Learn more on the implications this may have for human aging and disease prevention https://t.co/kW74jGSNhF pic.twitter.com/wWEqH3hZzA