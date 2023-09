Το Front Runners in Sports Management 5.0 έρχεται στις 7-9 Δεκεμβρίου 2023

Το μεγαλύτερο συνέδριο για το αθλητικό management και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, το “Front Runners in Sports Management 5.0” επιστρέφει για 5η χρονιά, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Sports Management Program and Students’ Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group και το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece.

Το κορυφαίο αθλητικό συνέδριο όπως αναδείχτηκε στον θεσμό των Sports Marketing Awards 2023, θα συγκεντρώσει και φέτος το ενδιαφέρον της παγκόσμιας και ελληνικής αθλητικής βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, πάνω από 40 επιφανείς ομιλητές, το 30% των οποίων ήταν γυναίκες, συναντήθηκαν στο Front Runners 4.0 με περισσότερους από 600 συμμετέχοντες από 24 διαφορετικές χώρες και πάνω από 300 εταιρείες. Δείτε στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube στιγμές από τις περσινές άκρως ενδιαφέρουσες ομιλίες.

Δωρεάν Συμμετοχή & Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι και φέτος δωρεάν καθώς σκοπός είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού για το παρόν και το μέλλον του Sports Management. Το συνέδριο ξεχωρίζει για την πληρότητα της πληροφόρησης που προσφέρει στο κοινό και στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης.

Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., με κινητήρια δύναμη την αγάπη για την κίνηση και την εξέλιξη, ως επίσημη, αποκλειστική διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. Ltd., σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, της PORSCHE AG και της SIXT, στην Ελλάδα, συμμετέχει φέτος στο συνέδριο ως Platinum Χορηγός. Με γνώμονα την πρωτοπορία και την τεχνογνωσία, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεσμεύεται να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του mobility, ενώ συνεχίζει, με το ίδιο πάθος να στηρίζει τους νέους, τους φιλόδοξους, τους πρωτοπόρους.

Φέτος, για πρώτη φορά η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σκοπεύει να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους σπουδαστές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικών σπουδών να λάβουν μέρος στον καινοτόμο διαγωνισμό Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και να κερδίσουν μια θέση στους ομιλητές του φετινού συνέδριου. Ο διαγωνισμός καλεί όλους τους υποψήφιους να ετοιμάσουν μια συναρπαστική παρουσίαση 10-15 λεπτών σχετικά με έναν από τους ακόλουθους τομείς: α) την Καινοτομία, ή β) τη Βιωσιμότητα ή γ) την Ηγεσία συνδυαστικά με τον χώρο του αθλητισμού.

Πλούσια Δώρα στους Νικητές

Οι καθηγητές του κολλεγίου και τα εκτελεστικά μέλη της επιτροπής θα φροντίσουν για τη διασφάλιση της αυστηρής και δίκαιης διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Ο νικητής της 1ης θέσης θα λάβει 500 ευρώ και μια αποκλειστική ευκαιρία να συμμετάσχει στο συνέδριο του 2023. Η 2η θέση θα λάβει 300 ευρώ και η 3η θέση 200 ευρώ. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς οι τρεις πρώτοι νικητές θα έχουν επίσης την απίστευτη ευκαιρία να γνωρίσουν μερικούς εμπνευσμένους και καταξιωμένους αθλητές της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Ο διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει και το 1ο στάδιο ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου. Οι 10 κορυφαίοι συμμετέχοντες θα περάσουν στη συνέχεια στο συναρπαστικό τελικό στάδιο, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου.

Μπορείτε να στείλετε τις συμμετοχές σας στην ακόλουθη διεύθυνση email: pr(at)activemedia.gr

Οι θεματικές ενότητες του φετινού συνεδρίου είναι αφιερωμένες στον Αθλητικό Τουρισμό, τη Βιωσιμότητα, τον Αθλητισμό και την Αθλητική Βιομηχανία.

Κάντε εγγραφή στο YouTube και στο Spotify και παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου.

Platinum Χορηγός της διοργάνωσης είναι η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Την παραγωγή του συνεδρίου έχει αναλάβει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

