Ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ της Βενετίας (vid)

Η βραδιά λήξης της τελετής απονομής των βραβείων του φεστιβάλ ήταν γεμάτη προσμονή, καθώς το «Poor Things» ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα.

Η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», κέρδισε το σημαντικό βραβείο του χρυσού λιονταριού στο 80ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον καταξιωμένο Έλληνα σκηνοθέτη, γνωστό για την ιδιαίτερη και συχνά αντισυμβατική προσέγγισή του στην κινηματογραφική δημιουργία.

#BiennaleCinema2023 #Venezia80

Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:@PoorThingsFilm di/by #YorgosLanthimos pic.twitter.com/v7zbbU9dCm