Θάνος Τοκάκης: «Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θέλει να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη, τον ενοχλεί πολύ»

Ο Θάνος Τοκάκης μίλησε με αφορμή τον ρόλο του στη νέα ταινία I Was A Stranger, που σήμερα έχει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες από την TFG.

Σήμερα κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες από την TFG, μία ταινία από αυτές που χρειαζόμαστε στον κινηματογράφο. Το I Was A Stranger του Μπραντ Άντερσεν είναι βαθιά συγκινητικό, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνει να σε ταρακουνήσει. Να μετακινήσει κάτι μέσα σου και να σε κάνει να σκεφτείς τα πράγματα διαφορετικά. Βιώνουμε μια εποχή που το προσφυγικό μοιάζει στα μάτια μας ως κανονικότητα, δυστυχώς, επομένως είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς τι εστί ανθρώπινη ζωή και κόστος.

Ο Μπραντ Άντερσεν καταφέρνει μέσα από τρεις διαφορετικές ιστορίες - μια γιατρός από τη Συρία που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του, ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του, αλλά και ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού- να διεισδύσει στα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά. Στην ταινία συμμετέχουν και Σύριοι ηθοποιοί που έχουν βιώσει οι ίδιοι το δύσκολο ταξίδι στο Αιγαίο που αφηγείται η ιστορία.

