Και τελικά, αξίζει να δεις τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον;

Είδα το Michael, την πολυαναμενόμενη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, που κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Απριλίου στους κινηματογράφους από την Tanweer.

2009, και με θυμάμαι στημένη μπροστά στην τηλεόραση του δωματίου μου να βλέπω σκηνές από την επιμνημόσυνη τελετή του Μάικλ Τζάκσον, η οποία προφανώς προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο. Δεν θα γινόταν όμως διαφορετικά για τον βασιλιά της ποπ, τον άνθρωπο που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Τον άνθρωπο που είχε έναν και μόνο ανταγωνιστή: τον ίδιο του τον εαυτό. 2026, και μόλις λίγες ώρες πριν, ήμουν στημένη μπροστά από μία άλλη οθόνη, αυτή του κινηματογράφου, παρακολουθώντας τη βιογραφία του, που μετά από αναβολές, κατάφερε να βρει το δρόμο προς τις αίθουσες. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από την Tanweer, με το ταξίδι να ξεκινά από την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Το Michael συστήνεται στους θεατές με τις ευλογίες της οικογένειας (τα αδέρφια του είναι συμπαραγωγοί), πράγμα που σημαίνει πως τίποτα μεμπτό δεν παρουσιάζεται σε αυτή τη βιογραφία. Ή καλύτερα αγιογραφία. Τουτέστιν, δεν προβάλλεται ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του, όταν οι κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αμαύρωσαν την καριέρα του. Ούτε και αλλόκοτες συμπεριφορές όπως όταν κρέμασε το μωρό του στο μπαλκόνι. Αλλά! Καταπώς φαίνεται θα έχουμε μία δεύτερη ταινία, με το «η ιστορία συνεχίζεται» που εμφανίζεται στο τέλος. Θα περιλαμβάνονται εκεί; Κανείς δεν ξέρει.

