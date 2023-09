Πυρά από τον κόσμο του Twitter για τη μεγάλη καταστροφή στον Βόλο, ο οποίος δοκιμάζεται αλύπητα από την κακοκαιρία Daniel

Τρομακτικές είναι οι εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel σε περιοχές της Μαγνησίας. Δυστυχώς και αυτή η κακοκαιρία αποδείχτηκε φονική, καθώς ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ ένας ακόμη αγνοείται.

Το Twitter είναι γεμάτο από εικόνες και βίντεο μέσα από την πόλη του Βόλου, αλλά και γενικότερα από τον Νομό Μαγνησίας με τους χρήστες να μην κρύβουν την αγανάκτηση, αλλά και τη θλίψη τους για την πρωτόγνωρη καταστροφή. Μάλιστα, δεν έλειψαν οι συγκρίσεις και με τις φωτιές του καλοκαιριού και την καταστροφή που αντίστοιχα είχε προκληθεί και τότε.

📍 Βόλος Ιούλιος 2023 vs Σεπτέμβριος 2023 #Βολος #Κακοκαιρία #ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ_DANIEL pic.twitter.com/iDvgMX0AvF

#Volos Thessaly 45 minutes apart #Greece come fire or rain#LiveYourMyth #Βολος #Θεσσαλιαpic.twitter.com/unE0tLpqFa