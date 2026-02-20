Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

Τα τσουχτερά πρόστιμα μείωσαν την πελατεία στα νυχτερινά κέντρα που βρήκαν τη λύση της επιπλέον εξυπηρέτησης

Η νυχτερινή διασκέδαση έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, μετά τα υψηλά πρόστιμα που καθιερώθηκαν για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η μείωση της πελατείας, αλλά και της κατανάλωσης εξαιτίας των μπλόκων της Τροχαίας, έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, οι οποία ψάχνουν τη λύση και τη βρήκαν με «ιδιωτικά» αλκοτέστ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr