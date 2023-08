Μπλεξίματα για τον 50 Cent: Νευρίασε, πέταξε το μικρόφωνο και χτύπησε μια γυναίκα (vid)

Αντιμέτωπος με μηνύσεις είναι ο 50 Cent αφού πέταξε ένα μικρόφωνο στο πλήθος κατά τη διάρκεια συναυλίας που έκανε στο Λος Άντζελες.

Το Final Lap Tour του 50 Cent άφησε έναν θαυμαστή αιμόφυρτο και μελανιασμένο αφού ο αρχηγός της G-Unit πέταξε ένα μικρόφωνο στο κοινό και αυτό του καρφώθηκε στο κεφάλι.

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.



She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

