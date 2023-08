Ανθή Βούλγαρη για Κασσελάκη: «Περίμενα όλη μέρα, με έφτυσε, "όταν το τηλέφωνο χτυπήσει κανείς δεν θα σου απαντήσει"» (vid)

Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε το παρασκήνιο μίας κλήσης που περίμενε από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», Ανθή Βούλγαρη, αναφέρθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, προχώρησε σε μια αποκάλυψη, για μια επικοινωνία που είχαν.

«Με έχει στεναχωρήσει ο κύριος Κασσελάκης, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Θα το αποκαλύψω τώρα. Χθες του έστειλα ένα μήνυμα στην σύσκεψη. Χτυπά το τηλέφωνο, το κλείνει και μου στέλνει ένα μήνυμα "Can I call you back" και του γράφω "of course", και του εξηγώ "είμαι η Ανθή Βούλγαρη από το Mega". Περίμενα όλη ημέρα πάνω από το κινητό. Τίποτα. Πουθενά ο Κασσελάκης. Με έφτυσε. Αυτό ακριβώς έγινε. Πότε θα με πάρει; Εδώ δεν προλαβαίνει από τα γυρίσματα», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε: «Η αλήθεια είναι πως είναι ένας πολιτικός, ο οποίος όποτε τον καλούσαν ήταν διαθέσιμος και τώρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις κλήσεις, γιατί όλος ο κόσμος θέλει να τον δει και να τον καλέσει στις εκπομπές, να ακουστεί σε όλα τα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Κύριε Κασσελάκη αυτό το υπέροχο πλάσμα σας έστειλε ένα μήνυμα. Είναι δυνατόν να του απαντάτε “θα σε πάρω αργότερα;”», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Ανθή Βούλγαρη με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε: «"Can i call you later" και λέω "of course", αλλά πότέ. "Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει κανείς δεν θα σου απαντήσει"», που είναι στίχοι από ένα τραγούδι της Ελίνας Κωνσταντοπούλου.