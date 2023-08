Στις 4 Οκτωβρίου τα αποκαλυπτήρια των Google Pixel 8 και Google Pixel 8 Pro

Η Google ρίχνει στην αγορά τις δικές της ναυαρχίδες, λίγες ημέρες μετά τα iPhone της Apple.

H Apple αναμένεται να παρουσιάσει τα iPhone 15 και iPhone 15 Pro στις 12 Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες εταιρείες παίρνουν σειρά.

Η Google ανακοίνωσε την ημερομηνία για την επόμενη μεγάλη εκδήλωσή της που θα φέρει στο προσκήνιο τα Google Pixel 8 και Google Pixel 8 Pro.

Η εκδήλωση θα γίνε στη Νέα Υόρκη και θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί (τοπική ώρα).

Η εταιρεία αναφέρει απλά ότι θα παρουσιάσει τα νέα μοντέλα στη σειρά Pixel, ενώ αναμένεται να δούμε (εκτός από τα δύο smartphones) και το Google Pixel Watch 2.

Σε ό,τι αφορά τις νεότερες διαρροές, το Google Pixel 8 Pro αναμένεται να έχει αισθητήρα θερμοκρασίας στο πίσω μέρος, οθόνη LTPO OLED 6.7 ιντσών 120Hz, Tensor G3 chipset, 12GB of RAM, 128/256GB αποθηκευτικό χώρο, ultrasonic in-display fingerprint sensor, τριπλό σύστημα πίσω καμερών (50 MP με OIS, 64 MP ultrawide, 48 MP telephoto), 11 MP selfie camera, μπαταρία 4,950 mAh με υποστήριξη φόρτισης 27W και Android 14 από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Το Google Pixel 8 από την άλλη θα έχει το ίδιο chipset, Android 14, την ίδια selfie camera, ίδιο αποθηκευτικό χώρο και fingerprint sensor, οθόνη 6.17 ιντσών 1080x2400 120 Hz, δύο πίσω κάμερες (50 MP, 12 MP ultrawide) και μπαταρία 4,485 mAh με υποστήριξη για φόρτιση 24W (ενσύρματα) και 12W ασύρματα.

