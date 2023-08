Οι 5 συμβουλές του Warren Buffett για να καταφέρεις να γίνεις εκατομμυριούχος

Εάν είσαι αποφασισμένος να το κερδίσεις το πρώτο σου εκατομμύριο, ίσως πρέπει να ακούσεις έναν «ειδικό».

Ο Warren Buffett είναι ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία που φτάνει τα 117 δισεκατομμύρια δολάρια. Με καταγωγή από την Ομάχα της Νεμπράσκα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway Inc. θεωρείται αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ενδιαφερόταν για τις επιχειρήσεις και άρχισε να επενδύει από την νεαρή ηλικία των 11 ετών, όταν αγόρασε την πρώτη του μετοχή.

Σε ηλικία 30 ετών, όταν οι περισσότεροι από εμάς μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τη ζωή, ο Buffett είχε ήδη μαζέψει το πρώτο του εκατομμύριο. Είναι προφανές ότι ο 92χρονος σήμερα επιχειρηματίας, γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα σχετικά με το πώς να βγάζεις χρήματα. Το όνειρό σου, λοιπόν, να γίνεις εκατομμυριούχος μπορεί να γίνει πραγματικότητα ακολουθώντας τους χρυσούς κανόνες του Buffett.

Μάλιστα, στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1998, "The Warren Buffett Essays: Lessons for Corporate America", ο Αμερικανός επιχειρηματίας δίνει μια εικόνα για το πώς προσεγγίζει τις επιχειρήσεις, καθώς και τη διαδικασία σκέψης του όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, έχει μοιραστεί και μερικές πολύτιμες συμβουλές για όσους θέλουν να χτίσουν τη δική τους «αυτοκρατορία».

1. Ξεκίνα από νωρίς

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς, αλλά και ποτέ δεν είναι πολύ αργά, για να αρχίσεις να επενδύεις τα χρήματά σου. Ο Warren Buffett ξεκίνησε από μικρός μεταπουλώντας τα πάντα, από τσίχλες και αναψυκτικά μέχρι εβδομαδιαία περιοδικά. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, ο ίδιος και οι φίλοι του ξόδεψαν 25 δολάρια και αγόρασαν ένα φλίπερ, το οποίο έστησαν μέσα σε ένα τοπικό κουρείο. Η επιχείρηση ήταν τόσο επιτυχημένη που κατέληξαν να στήσουν πολλά τέτοιου είδους μηχανήματα σε διαφορετικά καταστήματα στην πόλη, πριν πουλήσουν τελικά αυτήν την επιχείρηση για 1.200 δολάρια. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας εδώ είναι πως πρέπει να σκεφτείς outside of the box, προκειμένου να βρεις τρόπους και ευκαιρίες για να κερδίζεις χρήματα.

2. Πρόσεχε τα χρήματα που δανείζεσαι

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην αρχή απαιτεί ένα κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να μην έχουμε από πριν στα χέρια μας. Έτσι, ένα δάνειο ίσως να ακούγεται καλή ιδέα. Υπάρχει όμως ένα «αλλά». Σε μια ομιλία του 1991 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ, ο Buffet μίλησε για το μεγάλο λάθος που είχε κάνει κάποτε ο Donald Trump. «Eνθουσιάστηκε με το πόσα χρήματα θα μπορούσε να δανειστεί και δεν σκέφτηκε ποτέ το πόσα χρήματα θα μπορούσε να επιστρέψει», είπε ο επιχειρηματίας. Η συμβουλή του Buffet είναι να αποφύγεις τα περιττά χρέη πιστωτικών καρτών και δανείων. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσεις κάποια πιστωτική κάρτα ή να πάρεις ένα δάνειο, κάντο σοφά και χωρίς υπερβολές.

3. Επένδυσε με τη νοοτροπία ενός επιχειρηματία

Η προσέγγιση του Warren Buffett στις επενδύσεις είναι να εξετάζεις πρώτα τα θεμελιώδη στοιχεία της επιχείρησης, καθώς επίσης και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αξιολογήσεις σωστά και να πάρεις μια ολοκληρωμένη απόφαση. Αυτό η συμβουλή είναι πολύ σημαντική σήμερα σήμερα, ειδικά για τους επενδυτές που αποφασίζουν για πρώτη φορά να μπουν στην αγορά των μετοχών και των κρυπτονομισμάτων. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας συμβουλεύει να μην κυνηγάς ό,τι λάμπει ή απλά ό,τι κάνουν οι άλλοι αλλά να εστιάσεις στην πραγματική ευκαιρία.

4. Επένδυσε ξανά τα κέρδη σου

Αν έχεις βγάλει χρήματα από τις επενδύσεις σου, μην τα πάρεις και τρέξεις. Σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική του Warren Buffett , είναι καλύτερο να επενδύσεις ξανά τα κέρδη σου. Διαφοροποίησε το επενδυτικό σου χαρτοφυλάκιο, έτσι ώστε ακόμα κι αν ένας τομέας υποχωρήσει, να έχεις μέρος του κεφαλαίου και των περιουσιακών σου στοιχείων εξασφαλισμένα αλλού. Εάν διευθύνεις μια start-up , η ανακατεύθυνση ενός μέρους των κερδών σου πίσω στην επιχείρηση μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτύξεις την εταιρεία σου μακροπρόθεσμα.

5. Ζήσε μια απλή ζωή

Ο τρόπος ζωής έχει τεράστιο αντίκτυπο στα οικονομικά σου. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να ξοδεύουν περισσότερα όταν βγάζουν κάποια παραπάνω χρήματα, ο Buffett πιστεύει ότι πρέπει να ισχύει το αντίθετο. Παρά το γεγονός ότι είναι δισεκατομμυριούχος, ζει μια απλή ζωή σε ένα σπίτι του 1958, που αγόρασε για 31.500 δολάρια εκείνη την εποχή. Μπορεί πολλοί να θέλουν να αναβαθμίζουν τον τρόπο ζωής τους με μεγαλύτερα σπίτια, φανταχτερά αυτοκίνητα και πολυτελείς διακοπές, όμως να θυμάσαι ότι όσο περισσότερα ξοδεύεις, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστείς για να κερδίσεις το πρώτο σου εκατομμύριο.