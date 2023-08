Ο Drake απέτισε φόρο τιμής στον Kobe Bryant: Σταμάτησε την συναυλία του όταν πέταξαν την φανέλα του στη σκηνή (vid)

Ο Kobe Bryant, ο διάσημος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου τον Ιανουάριο του 2020, μαζί με την κόρη του Τζιάνα και επτά ακόμη άτομα.

Κατά τη διάρκεια μιας sold-out συναυλίας στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο της περιοδείας του «It's All a Blur», ο Drake έκανε μια οδυνηρή παύση για να τιμήσει τον εκλιπόντα Kobe Bryant. Η χειρονομία του ράπερ προκλήθηκε από έναν θαυμαστή που πέταξε μια φανέλα του Kobe Bryant στη σκηνή.

Σε μια συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε από αρκετούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Drake κράτησε την εμβληματική φανέλα και απευθύνθηκε στο κοινό: «Θα την κρατήσω ψηλά, γιατί πρέπει να δείξουμε αγάπη στον Kobe». Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιώδεις επευφημίες.

Ο Kobe Bryant, ο διάσημος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου τον Ιανουάριο του 2020, μαζί με την κόρη του Τζιάνα και επτά ακόμη άτομα. Στη δεύτερη επέτειο του συμβάντος, ένα άγαλμα του Κόμπι και της κόρης του στήθηκε στο σημείο της συντριβής, τιμώντας την κληρονομιά τους.

