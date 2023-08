Ο καταραμένος πίνακας που σε κοιτάει όπου και να πας: Πουλήθηκε και αγοράστηκε δύο φορές μέσα σε μια μέρα

Ένας φαινομενικά όμορφος πίνακας, που αποτυπώνει την μορφή ενός παιδιού, έχει προκαλέσει τρόμο και ανησυχία στους χρήστες του διαδικτύου, μετά την είδηση πως αγοράστηκε και πουλήθηκε δύο φορές μέσα σε μια ημέρα.

Τα παλαιοπωλεία είναι πραγματικοί θησαυροί, που κρύβουν ένα ευρύ φάσμα γοητευτικών αντικειμένων, πολλά από τα οποία μπορεί να έχουν ανησυχητική ιστορία. Ανάμεσά τους, αναμνηστικά πολεμικής περιόδου γεμάτα τρύπες από σφαίρες, αποπνέουν μια απόκοσμη αύρα.

Παρ' όλα αυτά, είναι συχνά τα ανεπαίσθητα τεχνουργήματα που μπορούν να γείρουν τη ζυγαριά της ανατριχίλας προς το άγνωστο. Τέτοια είναι η περίπτωση ενός πίνακαμ ένα συνηθισμένο πορτρέτο ενός παιδιού. Αρκετά αθώο, σωστά; Ωστόσο, το βλέμμα αυτού του παιδιού, σταθερό σαν σίδερο, παρακολουθεί κάθε σας κίνηση, μεταδίδοντας ένα ανησυχητικό συναίσθημα που παραμένει.

Update: WHAT DID SHE DO?! https://t.co/U4hP94uRiR pic.twitter.com/Np1HLDTsTG