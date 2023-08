Ο Μπάιντεν επισκέφθηκε τους πυρόπληκτους στη Χαβάη 13 μέρες μετα την καταστροφή και τον…πήρε ο ύπνος (vid)

Ένα βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο φαινόταν να καταγράφει μια στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρος Μπάιντεν φαινόταν να παρασύρεται σε λήθαργο κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με επιζώντες από τις πυρκαγιές στο Μάουι.

Η άφιξη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο πυρόπληκτο Μάουι σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στον απόηχο της καταστροφικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της καταστροφές και απόγνωση. Τα σημάδια της καταστροφικής πυρκαγιάς επεκτάθηκαν πολύ πέρα από το φυσικό τοπίο, καθώς η θλίψη για την απώλεια τουλάχιστον 115 ζωών συνέχισε να αντηχεί σε ολόκληρη την κοινότητα.

Ο σκοπός της επίσκεψης του προέδρου στα απομεινάρια ήταν διττός: να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής αντίδρασης στην πιο θανατηφόρα αμερικανική πυρκαγιά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και να παράσχει μια αναγκαία πηγή καθησυχασμού και παρηγοριάς στους κατοίκους που αντιμετώπιζαν τις αδιανόητες συνέπειες.

Η κριτική είχε ακολουθήσει γρήγορα την αρχική αντίδραση του Προέδρου Μπάιντεν στις πυρκαγιές στο Μάουι, ιδίως από κύκλους των Ρεπουμπλικανών. Επισημαίνουν το κενό σχεδόν πέντε ημερών μεταξύ της πρώτης αναφοράς του στις πυρκαγιές και της τελικής δημόσιας ομιλίας του που ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση της τραγωδίας. Αυτή η καθυστέρηση είχε γίνει σημείο διαφωνίας, ενισχύοντας την αγωνία που βίωναν οι πληγείσες κοινότητες.

Remember that time Joe Biden looked at his watch when the caskets of 13 dead soldiers were being returned from his chaotic Afghanistan pullout?



Well now he just fell asleep during a ceremony in Hawaii honoring the hundreds of Americans killed by the firespic.twitter.com/llASoLvRY5