Επίπεδο σχεδιασμό θα έχουν τα μοντέλα Samsung Galaxy S24 (pics)

Μετά τα νέα foldables, η Samsung βάζει πλώρη για τις επόμενες ναυαρχίδες.

Η Samsung επένδυσε αρκετά στα νέα της foldables που παρουσιάστηκαν πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα η εταιρεία εργάζεται πάνω στις επόμενες ναυαρχίδες της, τα μοντέλα της σειράς Galaxy S24.

Σύμφωνα με τον leaker Ice Universe, ο κορεατικός κολοσσός εργάζεται σε σημαντική αλλαγή στο σχεδιασμό των μελλοντικών του smartphones που πλέον θα είναι πλήρως επίπεδα.

Με αυτόν τον τρόπο θα πλησιάζει σχεδιαστικά και τα Fold5 και Flip5. Μέχρι και τη σειρά S23, τα Galaxy είχαν πάντα ένα κυρτό τμήμα, κάτι που όμως θα αλλάξει.

Κάποιες πρώτες εικασίες για το πως θα είναι τα νέα smartphones της Samsung μπορείτε να δείτε από τις παρακάτω φωτογραφίες.

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ