Πήδηξε με αλεξίπτωτο από τον Πύργο του Άιφελ και έμπλεξε με το νόμο (vid)

Ένας άνδρας συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία επειδή ανέβηκε στον Πύργο του Άιφελ και πήδηξε με αλεξίπτωτο.

Μια παράτολμη ενέργεια ενός άνδρα στη Γαλλία τον έφερε αντιμέτωπο με το νόμο. Τι έκανε; Ανέβηκε στον Πύργο του Άιφελ και πήδηξε με αλεξίπτωτο.

Πρόκειται για έμπειρο ορειβάτη, ο οποίος νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17/8) βρέθηκε στην περιοχή γύρω από τον Πύργο του Άιφελ, λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας του.

Παρότι οι άνδρες της ασφάλεια του Πύργου τον αντιλήφθηκαν αμέσως, πρόλαβε και έφτασε στην κορυφή, έχοντας το αλεξίπτωτο στην πλάτη. Τότε πήδηξε από τα 330 μέτρα και προσγειώθηκε σε ένα κοντινο γήπεδο, όπου και συνελήφθη από την αστυνομία.

A man recently jumped from near the top of the Eiffel Tower in Paris, opened a parachute, and did a few loops during his descent. This incident, along with others, has raised concerns about security at the popular tourist destination. pic.twitter.com/tuC5K44gXU