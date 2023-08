Ο Uri Geller πιστεύει πως υπάρχουν εξωγήινοι: Χρησιμοποίησε ως αποδεικτικό στοιχείο φωτογραφία που είχε προβληθεί στη σειρά «The X-Files»

Ο διάσημος Uri Geller απασχόλησε τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, μετά από μια φωτογραφία που δημοσίευσε και εικάζει πως προέρχεται από νεκροτομείο της NASA. Σύμφωνα με τον ίδιο τα πτώματα είναι εξωγήινοι.

Ο γνωστός Uri Geller αντεπιτέθηκε στους σκεπτικιστές που απέρριψαν μια φωτογραφία που παρουσίασε ως απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινων.

Ο Uri Geller προκάλεσε, πρόσφατα στο Twitter, όταν μοιράστηκε μια εικόνα που απεικόνιζε κάτι που φαινόταν να είναι πτώματα εξωγήινων παρατεταγμένα σε ένα νεκροτομείο. Στην ανάρτησή του τη Δευτέρα (14/8), επέμεινε ότι οι εσωτερικές του γνώσεις τον οδήγησαν στο να γίνει μάρτυρας αυτών των εξωγήινων λειψάνων που ήταν αποθηκευμένα σε ένα δωμάτιο ψυγείου της NASA. Ωστόσο, ακόμη και τα μέλη της κοινότητας του Twitter αναγνώρισαν γρήγορα την εικόνα ως προερχόμενη από την 5η σεζόν, επεισόδιο 1 του «The X-Files».

My dear sceptics, some of you had a problem with this photo I posted, because you claimed it came from the X Files series.



I don’t see any similarity to the morgue body trolleys nor to the bodies on them from the X Files series.



If you read my message which was posted with… pic.twitter.com/0okCw5YliK