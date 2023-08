Ο σκύλος δεν «μάσησε» και πήρε στο κυνήγι λιοντάρι που βρέθηκε σε αυλή σπιτιού (vid)

Ο σκύλος μιας οικογένειας δε δίστασε να τα βάλει με λιοντάρι που εμφανίστηκε στην αυλή του σπιτιού.

Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν κοίταξε έξω από το παράθυρο του σπιτιού της και είδε τον σκύλο της να έχει πάρει στο κυνήγι ένα λιοντάρι.

«Διάβαζα την Αγία Γραφή όταν ο φίλος μου κοίταξε στο παράθυρο και μου είπε ότι τα σκυλιά μου παίζουν». Τότε του απάντησα ότι «έχω μόνο ένα σκύλο», είπε η γυναίκα που μπήκε σε υποψίες.

Ο φίλος της βγήκε αμέσως έξω στην αυλή του σπιτιού και διαπίστωσε ότι ένα λιοντάρι πήδηξε πάνω σε ένα δέντρο. «Με ένα άλμα ανέβηκε στο δέντρο», ανέφερε σε τοπικό κανάλι.

Στη συνέχεια κάλεσε το 911 προκειμένου να έρθει για να απομακρύνει το λιοντάρι που παρέμεινε στο δέντρο για ένα δύωρο. Όταν έφτασαν προσπάθησαν να ηρεμήσουν το άγριο ζώο, το οποίο τράπηκε σε φυγή.

Βλέποντας αργότερα τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι ο σκύλος της είχε πάρει στο κυνήγι το λιοντάρι, το οποίο όπως αποδείχθηκε, μάλλον δεν ήταν και το πιο άγριο του είδους του.

BIG CAT! Coming up on @kcranews at 10&11, we talked with the woman whose family dog chased a mountain lion through their yard this weekend.



"My friend looked out and said, 'Oh your dogs are playing' and I said, 'I only have one dog.'"

📷: Sandy Ali pic.twitter.com/lI9yyFLzgx