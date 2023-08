Η προσμονή για το τι έχει να επιφυλάξει αυτός ο νεαρός δημιουργός περιεχομένου συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το ταλέντο του να ξεπερνά τα όρια και να γοητεύει το κοινό δεν δείχνει σημάδια εξασθένισης.

Ο MrBeast, γνωστός για τα εξωφρενικά του βίντεο και με έναν εντυπωσιακό αριθμό συνδρομητών που ξεπερνά τα 175 εκατομμύρια, κάνει και πάλι θραύση στην κοινότητα του YouTube. Αυτή τη φορά, αφήνει υπονοούμενα για το επερχόμενο πρότζεκτ του, τους «Extreme Olympics», ως ενδεχομένως το «μεγαλύτερο βίντεο που έχει κάνει ποτέ».

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο YouTuber έχει αποδείξει ότι σπάει ρεκόρ, με το πρόσφατο βίντεό του με τίτλο «7 Days Stranded At Sea» να πετυχαίνει τη διάκριση να γίνει το πιο δημοφιλές μη μουσικό βίντεο στο YouTube μέσα σε ένα 24ωρο.

Ο MrBeast έχει αναμφίβολα αφήσει το στίγμα του με το ευφάνταστο περιεχόμενό του, κυρίως μέσω της περιβόητου «$456,000 Squid Game In Real Life», εμπνευσμένο από τη δυστοπική κορεατική σειρά του Netflix. Αυτό το βίντεο έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 480 εκατομμυρίων προβολών, διεκδικώντας τον τίτλο του ταχύτερου μη μουσικού βίντεο που έφτασε τα 100 εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, ο ίδιος ο MrBeast διαβεβαιώνει ότι η επερχόμενη δημιουργία του για τους «Extreme Olympics» θα είναι ένα ακόμη πιο μεγαλειώδες θέαμα. Σε ένα tweet, αποκάλυψε: «Το βίντεο του επόμενου Σαββάτου: Έβαλα έναν συνδρομητή από κάθε χώρα της Γης να διαγωνιστεί στη δική μου εκδοχή των Ακραίων Ολυμπιακών Αγώνων... τα σκηνικά είναι δύο φορές μεγαλύτερα από τα σκηνικά του Squid Game και είναι το μεγαλύτερο βίντεο που έχω κάνει ποτέ».

Next Saturday’s video I had a subscriber from every country on earth compete in my own version of Extreme Olympics… the sets are 2x bigger than our squid game sets and it’s my biggest video ever (here are some random screenshots 😊) pic.twitter.com/mCEppR8ndJ