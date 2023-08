Από την Άρσεναλ, στην Μπαρτσελόνα και τώρα στην Μπάγερν Μονάχου: Πως ο Logan Paul και ο KSI έχουν καταφέρει να γίνουν χορηγοί στα μεγαλύτερα brand name

Πέρα από το ποδόσφαιρο, η επιρροή της Prime Hydration επεκτείνεται σε διάφορα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι είναι το επίσημο ποτό του UFC.

Η Prime Hydration, η μάρκα ποτών που υποστηρίζεται από τον Logan Paul και τον KSI, κάνει θραύση στον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς εξασφαλίζει την τρίτη της μεγάλη συμφωνία με κορυφαίο ποδοσφαιρικό σύλλογο, αυτή τη φορά με την Μπάγερν Μονάχου. Μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες με την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα, η είσοδος της Prime στο χώρο της ποδοσφαιρικής χορηγίας συνεχίζει να αποκτά δυναμική.

Το ταξίδι ξεκίνησε το 2022, όταν η Prime Hydration σύναψε την πρώτη της συμφωνία με τον αγαπημένο σύλλογο του KSI, την Άρσεναλ Σε ένα βήμα προς την παγκόσμια επέκταση, η μάρκα έβαλε στη συνέχεια το στίγμα της, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Μπαρτσελόνα τον Ιούλιο του 2023.

PRIME X FC BAYERN — the new official Hydration partner of FC Bayern München 🇩🇪🤝 pic.twitter.com/1JHdSfywZS