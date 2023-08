Ο Kevin Spacey επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη: Πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία που πρωταγωνιστεί μετά την αθώωση του

Ο Spacey υποδύεται έναν αινιγματικό χαρακτήρα που κατατρύχεται από δίψα για εκδίκηση, ενορχηστρώνοντας την απομακρυσμένη αεροπειρατεία του αυτοκινήτου ενός Βρετανού κυβερνητικού αξιωματούχου.

Το «Control», η πολυαναμενόμενη ταινία του Kevin Spacey, που σηματοδοτεί την επιστροφή του στην οθόνη μετά την αθώωσή του για σεξουαλική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ετοιμάζεται για κυκλοφορία τα Χριστούγεννα.

Το Variety έμαθε ότι η ταινία, στην οποία ο Spacey δεν κάνει φυσική εμφάνιση, αλλά δανείζει τη χαρακτηριστική φωνή του σε έναν σημαντικό ρόλο, έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Δεκεμβρίου.

Ενώ ο επίσημος διανομέας στις ΗΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, οι γνώστες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η TriCoast Entertainment, ο βραχίονας διανομής της TriCoast, είναι ο πιθανός υποψήφιος για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα διανομής.

