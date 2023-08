Όλο και πιο κοντά η μαχη Musk-Zuckerberg: Συζητήσεις για να φιλοξενηθεί στο Κολοσσαίο (vid)

Ο White αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με ανώτερους αξιωματούχους στην Ιταλία σχετικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί ο πολυδιαφημισμένος αγώνας στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

Η πολυαναμενόμενη μάχη μεταξύ των τεχνολογικών τιτάνων Elon Musk και Mark Zuckerberg θα μπορούσε να βρει τον ιστορικό της τόπο διεξαγωγής στο εμβληματικό Κολοσσαίο της Ρώμης, σύμφωνα με τον επικεφαλής του UFC Dana White.

Ο White αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με ανώτερους αξιωματούχους στην Ιταλία σχετικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί ο πολυδιαφημισμένος αγώνας στο αρχαίο αυτό αμφιθέατρο. Παρόλο που ο Musk, CEO του Twitter, και ο Zuckerberg, επικεφαλής της Meta, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει την ημερομηνία του αγώνα, ο White επιθυμεί διακαώς να οργανώσει το θέαμα και πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Dana White held a meeting with the Minister of Culture in Italy regarding holding the Elon Musk vs Mark Zuckerberg fight at the Colosseum in Rome, Italy.



