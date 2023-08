Οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος: Με επιτυχία στέφθηκε η πτήση της Virgin Galactic (vid)

Η βαρυσήμαντη αποστολή, με την ονομασία Galactic 02, ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 π.μ. ώρα Ελλάδας από το Spaceport America στο Νέο Μεξικό. Στο εξαμελές πλήρωμα που επέβαινε περιλαμβάνονται ο CJ Sturckow, κυβερνήτης του διαστημοπλοίου και πρώην αστροναύτης της NASA, καθώς και η πιλότος Kelly Latimer

Σε ένα πρωτοποριακό επίτευγμα, το διαστημόπλοιο VSS Unity της Virgin Galactic, που μεταφέρει το πρώτο του πλήρωμα τουριστών, εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε θριαμβευτικά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο χώρο των εμπορικών διαστημικών ταξιδιών.

Η βαρυσήμαντη αποστολή, με την ονομασία Galactic 02, ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 π.μ. ώρα Ελλάδας από το Spaceport America στο Νέο Μεξικό. Στο εξαμελές πλήρωμα που επέβαινε περιλαμβάνονται ο CJ Sturckow, κυβερνήτης του διαστημοπλοίου και πρώην αστροναύτης της NASA, καθώς και η πιλότος Kelly Latimer. Μαζί τους ήταν και η Beth Moses, η επικεφαλής εκπαιδεύτρια αστροναυτών της Virgin Galactic, η οποία εκπαίδευσε σχολαστικά το πλήρωμα για το έκτακτο ταξίδι τους.

⏳ The countdown to the stars continues! 🌌 #Galactic02 https://t.co/14o2MSBEyW

Μεταξύ των επιβατών αυτής της ιστορικής πτήσης ήταν και τρεις ιδιώτες, μεταξύ των οποίων η Keisha Schahaff, προπονήτρια υγείας και ευεξίας, και η 18χρονη κόρη της, Anastasia Mayers. Η Schahaff εξασφάλισε τη θέση της στο Galactic 02 μέσω ενός διαγωνισμού συγκέντρωσης χρημάτων που διεξήχθη από το Space for Humanity, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δεσμεύεται να εκδημοκρατίσει την εξερεύνηση του διαστήματος. Όσο για τη Mayers, αυτή τη στιγμή συνεχίζει τις σπουδές της στη φιλοσοφία και τη φυσική στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen στη Σκωτία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το δίδυμο μητέρας-κόρης έγινε το πρώτο που ξεκίνησε μαζί ένα διαστημικό ταξίδι.

What a day! Here are the #Galactic02 spaceflight stats!



⏰ Take-off Time

8:30 AM MDT



📍 Release Altitude

44,300 FT



🚀 Apogee

55 Miles



Top Speed

Mach 3



🌎 Landing Time

9:30 AM MDT



More info about today's spaceflight: https://t.co/q2hdctgAqx pic.twitter.com/yoQzWna4aY