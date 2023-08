Οδηγός κατέγραψε με το κινητό του την εντυπωσιακή στιγμή που κεραυνός «παγιδεύεται» μέσα σε ουράνιο τόξο (vid)

Ο οδηγός απαθανάτισε τη μοναδική στιγμή που κεραυνός έπεσε στο κέντρο ενός ουράνιου τόξου.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αναφερθεί σε περιοχές της πολιτείας της Αιόβα, όπως ανεμοστρόβιλοι, σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Ωστόσο, ένας οδηγός κατάφερε να απαθανατίσει με την κάμερά του μία απίστευτη στιγμή. Συγκεκριμένα, έναν κεραυνό μέσα σε ουράνιο τόξο.

Intense lightning on the drive to Manchester. #iawx @NStewCBS2 @WXSchnack @StormHour pic.twitter.com/8PK6xwA9NN