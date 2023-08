Η στιγμή της τρομακτικής έκρηξης σε λιμάνι της Τουρκίας (vid)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε λιμάνι στην επαρχία Κοτζαέλι της Τουρκίας.

Ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/8) στο λιμάνι Ντερίντσε στην επαρχία Κοτζαέλι στην περιοχή του Μαρμαρά, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Η αιτία της έκρηξης στο λιμάνι της συνοικίας του Κοτζαέλι παραμένει ακόμα άγνωστη, καθώς οι κάτοικοι ανέφεραν ότι τα παράθυρά τους έσπασαν και τα πλάνα δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η ρεπόρτερ του CNN TÜRK, Hasret Kaya, η οποία μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες, είπε σε ζωντανή μετάδοση: «Έμαθα ότι ένα από τα σιλό αποθήκευσης σιταριού εξερράγη. Εκτιμάται ότι συνέβη ενώ ένα πλοίο αγόραζε σιτάρι σε εκείνο το σημείο».

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2