Η μεγάλη ώρα έφτασε: Έλον Μασκ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα παλέψουν σε ζωντανή μετάδοση

Επιβεβαιώνεται ο αγώνας των δύο πολυεκατομμυριούχων, με τον Έλον Μασκ να αναφέρει ότι η «μονομαχία» με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα μεταδοθεί ζωντανά.

Σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, θα μεταδοθεί ο αγώνας ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο πρώτος.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.