Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια ενός αστροναύτη την ώρα που έπεφτε από το διάστημα

Οι ανατριχιαστικές τελευταίες στιγμές ενός έμπειρου κοσμοναύτη ακούγονται σε μια ηχογράφηση καθώς «συναντούσε» το θάνατο

Ο Vladimir Mikhaylovich Komarov, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο "άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα", πέθανε τον Απρίλιο του 1967 όταν συνετρίβη το Soyuz 1, μια επανδρωμένη διαστημική πτήση του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος.

Γύρω από τον θάνατο του Κομάροφ υπάρχει ακόμα ένα άλυτο μυστήριο. Ο θάνατός του περιγράφεται μόνο στο ιστορικά «αμφιλεγόμενο» βιβλίο του 2011, Starman, The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «γεμάτο ανακρίβιες και λάθη».

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Κομάροφ έκανε πολλές περιφορές γύρω από τη Γη με το διαστημόπλοιο του και αγωνίστηκε να επανέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα μετά το τέλος της αποστολής του.

Συγκεκριμενα, στις 23 Απριλίου 1967 πραγματοποιήθηκε το τελευταίο ταξίδι της διαστημικής αποστολής του Κομάροφ και σε διάστημα 24 ωρών έκανε 16 φορές την τροχιά του γύρω από τη Γη.

Ο ένας από τους δύο ηλιακούς συλλέκτες που παρείχαν ενέργεια για τον ελιγμό απέτυχε να αναπτυχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι ο Κομάροφ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον τελικό στόχο της αποστολής. Του δόθηκε εντολή να επιστρέψει στη Γη, ωστόσο η επιστροφή του δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Θα ακολουθούσαν άλλα δύο ταξίδια γύρω από τη Γη σε μια προσπάθεια επανεισόδου πριν από την τελική του προσπάθεια. Όταν έφτασε στα 7000 μέτρα επιχείρησε να ανοίξει το αλεξίπτωτο αλλά απέτυχε. Ο Κομάροφ έπεσε με τραγικό τρόπο στο έδαφος και σκοτώθηκε σε έκρηξη στις 24 Απριλίου 1967.

Κατά κάποιο τραγικό τρόπο, ο Κομάροφ ήξερε ότι επρόκειτο να πεθάνει, καθώς τα τελευταία του λόγια ακούστηκαν από τις αμερικανικές θέσεις ακρόασης στην Τουρκία.

Μπορούμε να πούμε ότι ήταν σαφώς εξοργισμένος μιλώντας με τον Alexei Kosygin, τότε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς το αεροσκάφος του κατέρρεε.

«Αυτό το διαβολικό σκάφος! Τίποτα από όσα βάζω στα χέρια μου δεν λειτουργεί σωστά».