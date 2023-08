Φωτιές στη Ρόδο: Ο Μητσοτάκης έταξε μια εβδομάδα δωρεάν διακοπές σε όσους αναγκάστηκαν να φύγουν (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο σε όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραμονή τους στο νησί λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Με δηλώσεις του στο ITV, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο σε όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραμονή τους στο νησί τον φετινό Ιούλιο λόγω της μεγάλης φωτιάς.

«Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασίες με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο για όλους όσοι τις έχασαν λόγω της φωτιάς», τόνισε ο πρωθυπουργός.

'Should British tourists come to Greece?'@edballs questions the Greek Prime Minister @kmitsotakis for advice around visiting the country following recent wild fires. pic.twitter.com/eXfH4Cuovj