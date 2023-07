Συνωμοσιολόγοι θεωρούν πως δεν υπάρχει καύσωνας: «Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες λένε ψέματα» (vid)

Μεταξύ των σκεπτικιστών συγκαταλέγονται ορισμένοι δεξιοί θεωρητικοί συνωμοσίας, οι οποίοι διαδίδουν την άποψη ότι ο καύσωνας δεν είναι παρά μια φάρσα και ότι οι αναφερόμενες μετρήσεις της θερμοκρασίας είναι απλώς κατασκευασμένες.

Εν μέσω του καυτού καύσωνα που πλήττει αρκετές περιοχές της Αμερικής και της Ευρώπης, παραμένει μια ομάδα ατόμων που αρνούνται να αποδεχτούν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και αμφισβητούν την αυθεντικότητα του συνεχιζόμενου καύσωνα. Καθώς οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται σε πρωτοφανή επίπεδα, με το θαλασσινό νερό στη Φλόριντα να φτάνει ακόμη και τους 100 βαθμούς ή και περισσότερο, και οι πυρκαγιές να καταστρέφουν την Ελλάδα, ορισμένοι θεωρητικοί συνωμοσίας απορρίπτουν την σοβαρότητα της κατάστασης.

Μεταξύ των σκεπτικιστών συγκαταλέγονται ορισμένοι δεξιοί θεωρητικοί συνωμοσίας, οι οποίοι διαδίδουν την άποψη ότι ο καύσωνας δεν είναι παρά μια φάρσα και ότι οι αναφερόμενες μετρήσεις της θερμοκρασίας είναι απλώς κατασκευασμένες. Ο παρουσιαστής του GB News Neil Oliver βγήκε στον αέρα για να κατηγορήσει το BBC και άλλους ότι προκαλούν φόβο με το να μοιράζονται «δήθεν τρομακτικές θερμοκρασίες» που υποτίθεται ότι προέρχονται από δορυφορικές εικόνες της θερμοκρασίας του εδάφους. Υποστηρίζει ότι οι μετρήσεις αυτές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μετεωρολογικές εκθέσεις και προβλέψεις, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι θεωρητικοί συνωμοσίας έχουν εστιάσει στις μετρήσεις θερμοκρασίας που παρέχει το BBC, ιδιαίτερα σε μία από τη Σικελία (47°C) και σε μία άλλη από μετεωρολογικό σταθμό στο Παλέρμο (37°C), ως απόδειξη χειραγώγησης των δεδομένων. Ωστόσο, το BBC διέψευσε αμέσως αυτούς τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι οι θερμοκρασίες εδάφους δεν χρησιμοποιούνται στα δελτία καιρού και στις προβλέψεις του, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Oliver και άλλων.

Here in SE England the BBC weather says 20°C & my outdoor sensor says 20.8°C. There is no heatwave and climate change is a globalist hoax... https://t.co/cgxSHSKLkz