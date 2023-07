Πέταξε μπύρα στην Cardi B την στιγμή που τραγουδούσε: Εκείνη εκσφενδόνισε το μικρόφωνο στο κεφάλι του (vid)

Θεατής πέταξε ένα κουτάκι από μπύρα και εκείνη δεν έμεινε αμέτοχη, αλλά απάντησε. Σταμάτησε το τραγούδι και πέταξε το μικρόφωνο στο κοινό, εμφανώς οργισμένη και ταραγμένη.

Την οργισμένη αντίδραση της Cardi B προκάλεσε θεατής ο οποίος πέταξε αντικείμενο στη σκηνή, εν μέσω συναυλίας.

Η Cardi B ερμήνευε μία από τις επιτυχίες της όταν συνέβη το περιστατικό. Πρόκειται για ένα τελευταίο trend, που θέλει τους φαν να πετούν διάφορα αντικείμενα στη σκηνή, ανεξαρτήτως του κινδύνου. Ήδη έχει τραυματιστεί η Bebe Rexha, που δέχθηκε ένα κινητό στο πρόσωπο.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB