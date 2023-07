Επίθεση με ουκρανικά drones στη Μόσχα: «Ο πόλεμος επιστρέφει στο έδαφος της Ρωσίας» λέει ο Ζελένσκι (vids)

Τους φόβους ότι η Ρωσία θα χτυπήσει ξανά τις ενεργειακές υποδομές τις Ουκρανίας εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν στη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως ουκρανικό drone καταστράφηκε στον αέρα πάνω από την περιοχή Οντιντσόβο και πως άλλα δύο συνετρίβησαν στη Μόσχα, σύμφωνα με το TASS.

💥 Moscow under attack: A drone can be heard flying into a building resulting in a massive explosion this morning.

'Moscow City' is a very high-end business district just 2.8 miles from the Kremlin. (4.5km) Multiple drone strikes reported. pic.twitter.com/hPduDET75M