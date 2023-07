Το «ανθρώπινο κρέας»: Διχασμένη και αηδιασμένη η βρετανική κοινωνία μετά από προβολή ντοκιμαντέρ (vid)

Μια ανησυχητική σκηνή εκτυλίσσεται καθώς οι δύο σεφ εικάζουν για την προέλευση του ανθρώπινου κρέατος που δοκιμάζουν. Εκφράζουν ανάμεικτες αντιδράσεις για τα διάφορα κομμάτια, με κάποια να είναι λιγότερο επιθυμητά λόγω της απαιτητικής εργασίας και των οικονομικών δυσκολιών των δοτών

Οι τηλεθεατές του Channel 4 σοκαρίστηκαν, όταν παρακολούθησαν ένα νέο σατιρικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gregg Wallace: The British Miracle Meat», το οποίο περιγράφει ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν σε ακραία μέτρα για να επιβιώσουν από την κρίση του κόστους ζωής. Στην εκπομπή, η οποία προβλήθηκε πρόσφατα, συμμετέχουν οι σεφ Gregg Wallace και Michel Roux Jr. που εξερευνούν την ανησυχητική έννοια της κατανάλωσης κρέατος από τον άνθρωπο.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Gregg Wallace επισκέπτεται ένα εργοστάσιο συγκομιδής ανθρώπινου κρέατος στο Lincolnshire, όπου έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει λίγη από την αμφιλεγόμενη ανθρώπινη σάρκα και να αλληλεπιδράσει με τους δότες. Αργότερα επισκέπτεται το βραβευμένο με αστέρι Michelin Le Gavroche στο Mayfair, όπου ο Michel Roux Jr. ετοιμάζει τρία κομμάτια του αμφιλεγόμενου κρέατος για δοκιμή.

Μια ανησυχητική σκηνή εκτυλίσσεται καθώς οι δύο σεφ εικάζουν για την προέλευση του ανθρώπινου κρέατος που δοκιμάζουν. Εκφράζουν ανάμεικτες αντιδράσεις για τα διάφορα κομμάτια, με κάποια να είναι λιγότερο επιθυμητά λόγω της απαιτητικής εργασίας και των οικονομικών δυσκολιών των δοτών. Η σοκαριστική αποκάλυψη έρχεται όταν δοκιμάζουν την «μπριζόλα C», η οποία αποκαλύπτεται ότι προέρχεται από παιδιά κάτω των επτά ετών. Παρά την τρομακτική αποκάλυψη, οι σεφ κάνουν ανησυχητικά σχόλια για την τρυφερότητα του κρέατος και την προσιτή τιμή του σε σύγκριση με τα συμβατικά κομμάτια κρέατος.

Η εκπομπή δίνει μια ζοφερή εικόνα μιας κοινωνίας που παλεύει με μια κρίση κόστους ζωής τόσο σοβαρή που οι άνθρωποι αναγκάζονται να καταφύγουν σε τόσο ακραία μέτρα για να επιβιώσουν. Αυτό το σατιρικό σχόλιο για τις πιθανές μελλοντικές φρίκες της οικονομικής δυσπραγίας έχει σκοπό να προκαλέσει σκέψη και προβληματισμό για τα πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.

Η απεικόνιση ενός δυστοπικού μέλλοντος στην εκπομπή βρίσκει απήχηση στους θεατές, καθώς παρακολουθούν ένα φανταστικό αλλά τρομακτικά αληθοφανές σενάριο όπου τα άτομα οδηγούνται στο χείλος του γκρεμού εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών.

