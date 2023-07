Daily mail για φωτιά στη Ρόδο: «Εκατοντάδες Βρετανοί απομακρύνθηκαν και καταγγέλλουν αδιαφορία από τα τουριστικά γραφεία» (vid)

Το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι πολλοί Βρετανοί τουρίστες άφησαν όλα τους τα υπάρχοντα στα ξενοδοχεία, περπάτησαν τέσσερα χιλιόμετρα χωρίς να έχουν καμία καθοδήγηση από τα τουριστικά γραφεία.

Ανεξέλεγκτη για πέμπτη μέρα παραμένει η πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών.

Η Daily mail κάνει λόγο για «εκατοντάδες βρετανούς τουρίστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα θέρετρα στη Ρόδο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές καταλαμβάνουν το ελληνικό νησί της Ρόδου, μετατρέποντας τον ουρανό σε πορτοκαλί και γεμίζοντας τον αέρα με πυκνό καπνό».

Η βρετανική ιστοσελίδα αναφέρει ότι οι τουρίστες που έφυγαν από τα ξενοδοχεία τους ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τρομακτικές σκηνές, ενώ καταγγέλlουν ότι δεν έχουν λάβει υποστήριξη από τα τουριστικά γραφεία.

Ο χρήστης του Twitter Paul Kalburgi έγραψε: «Επί του παρόντος εγκλωβισμένοι στο #Rhodes δραπετεύοντας από τις πυρκαγιές με τα πόδια - αφήσαμε τα πάντα στο ξενοδοχείο και φύγαμε με πετσέτες στα πρόσωπά μας. Ο μικρότερός γιος μου μόλις μου είπε ότι δεν θέλει να πεθάνει. Τρομακτική κατάσταση εδώ».

Currently stranded in #Rhodes escaping the wildfires on foot - left everything at the hotel and fled with towels across our faces. My youngest just told me he doesn’t want to die. No news from any authorities. Terrifying situation here. @LBCNews