Η δραματική σκηνή εκτυλίχθηκε καθώς η απογοητευμένη μητέρα παρακαλούσε τους διαδηλωτές να την αφήσουν να περάσει μέσα από το πλήθος με το μωρό της στο αυτοκίνητο.

Βρετανοί περιβαλλοντικοί ακτιβιστές δημιούργησαν χάος στους δρόμους του δυτικού Λονδίνου, καθώς απέκλεισαν την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, συμπεριλαμβανομένης μιας απελπισμένης μητέρας που προσπαθούσε να μεταφέρει το παιδί της στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η απελπισμένη μητέρα φαίνεται να δείχνει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό της και να εξηγεί την επείγουσα κατάστασή της σε έναν ακτιβιστή του Just Stop Oil. Παρά τις συναισθηματικές εκκλήσεις της, ο ακτιβιστής παρέμεινε προκλητικός, στέκεται ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητό της και της εμποδίζει το δρόμο. Άλλα οχήματα στην περιοχή κόρναραν, προτρέποντας το πλήθος να διαλυθεί και να επιτρέψει στη μητέρα να προχωρήσει στο νοσοκομείο.

Climate activists prevent a mother from taking her child to the hospital. Disgusting.



