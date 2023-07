Η στιγμή που Πολωνοί πυροσβέστες αναχωρούν με σκοπό να βοηθήσουν στις πυρκαγιές (vid)

H Πολωνία απέστειλε μια ομάδα 149 πυροσβεστών μαζί με 49 πυροσβεστικά οχήματα για να παράσχει την αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη στη μάχη με τις κολασμένες πυρκαγιές.

Σε μια επίδειξη αλληλεγγύης και διεθνούς συνεργασίας, η Πολωνία ανέλαβε να βοηθήσει την Ελλάδα στην καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών που εξαπλώνονται κατά τη διάρκεια του καύσωνα. H Πολωνία απέστειλε μια ομάδα 149 πυροσβεστών μαζί με 49 πυροσβεστικά οχήματα για να παράσχει την αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη στη μάχη με τις κολασμένες πυρκαγιές.

Η δέσμευση της Πολωνίας να προσφέρει χείρα βοηθείας κατά τη διάρκεια κρίσεων δεν είναι μια νέα προσπάθεια. Η χώρα διαθέτει μια ομάδα επίλεκτων πυροσβεστών που είναι καλά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για να χειρίζονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συχνά αποσπώνται στο εξωτερικό για να βοηθήσουν άλλα έθνη που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς.

BREAKING:



Poland tonight sent 149 firefighters & 49 firetrucks to Greece to help put out the wildfires raging in the heatwave.



Poland has a group of elite firefighters that are often sent abroad to aid others.



Hold on Greece, help is on the way!



🇵🇱🇬🇷 pic.twitter.com/voTNi6xTC6