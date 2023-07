H Apple ετοιμάζει το δικό της ChatGPT!

Άλλη μια εταιρεία μπαίνει στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης για τα προϊόντα της.

Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών και μέσα σε αυτές που θα ασχοληθούν ιδιαίτερα είναι και η Apple.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η αμερικανική εταιρεία ετοιμάζει τη δική της σχετική πρόταση.

Κάποιοι προγραμματιστές έχουν ήδη αρχίσει να το αναφέρουν ως Apple GPT και οι πρώτες πληροφορίες σημειώνουν ότι θα χρησιμοποιεί το δικό του γλωσσικό μοντέλο με την κωδική ονομασία “Ajax” που αναπτύχθηκε από πολλές και διαφορετικές ομάδες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως τα επίσημα αποκαλυπτήρια του Apple GPT θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο 2024.

Ο Tim Cook έχει ήδη δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του πως παρακολουθείται στενά η αγορά του ΑΙ και φαίνεται πως στόχος της Apple είναι σε πρώτη φάση να βελτιώσει υπηρεσίες και προϊόντα της που βασίζονται στην πληροφορία και την αναζήτησή της, όπως η Siri και ο Safari browser.

