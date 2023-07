Έγραψε ιστορία στο πόκερ: Κέρδισε 12,1 εκατομμύρια δολάρια σε τουρνουά με 10.043 αντιπάλους

Ο 35χρονος χρειάστηκε να ξεπεράσει τους υπόλοιπους 10.043 συμμετέχοντες για να γράψει ιστορία. Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω τουρνουά πόκερ παίχτηκαν συνολικά 93.399.900 δολάρια, ποσό που αποτελεί και μόνο του ρεκόρ.

Ο Ντάνιελ Γουάινμαν στέφθηκε νικητής του παγκόσμιου πρωταθλήματος πόκερ τη Δευτέρα (17/7), κερδίζοντας 12,1 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αποτελεί πρωτοφανές ρεκόρ.

Ο 35χρονος χρειάστηκε να ξεπεράσει τους υπόλοιπους 10.043 συμμετέχοντες για να γράψει ιστορία. Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω τουρνουά πόκερ παίχτηκαν συνολικά 93.399.900 δολάρια, ποσό που αποτελεί και μόνο του ρεκόρ.

Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, ο Ντάνιελ Γουάινμαν κέρδισε και το υπερπολύτιμο βραχιόλι του WSOP Main Event. Το εν λόγω κόσμημα περιέχει 500 γραμμάρια χρυσού 10 καρατίων, καθώς και 2.352 διάφορους πολύτιμους λίθους.

Daniel Weinman is the 2023 World Champion!



Daniel takes home the largest payout in Main Event history, $12,100,000, by outlasting the record-breaking field of 10,043 players.



A huge congratulations to @notontilt09, your 2023 Main Event Champion. pic.twitter.com/EsU7x6MZOa