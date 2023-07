«Της έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι»: Γυναίκα χτυπήθηκε από μετεωρίτη ενώ έπινε καφέ στη βεράντα 

Το μαύρο χρώμα της πέτρας υποδηλώνει ότι επρόκειτο για ηφαιστειακό πέτρωμα αλλά οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι έχει υποστεί υπερθέρμανση στην ατμόσφαιρα.

Μια γυναίκα στη Γαλλία ίσως είναι το δεύτερο άτομο που έχει καταγραφεί ότι χτυπήθηκε από έναν μικροσκοπικό μετεωρίτη. Η εν λόγω ανώνυμη γυναίκα ζει στη βορειοανατολική Γαλλία και βρισκόταν στη βεράντα της πίνοντας τον πρωινό της καφέ όταν ξαφνικά άκουσε έναν δυνατό κρότο από την ταράτσα του σπιτιού και στη συνέχεια ένιωσε κάτι να τη χτυπά στα πλευρά.

Αρχικά, νόμιζε ότι επρόκειτο για κάποιο πουλί ή νυχτερίδα αλλά στη συνέχεια βρήκε μια πέτρα στο μέγεθος βότσαλου στα πόδια της. Το πέτρωμα ζυγίζει περίπου 50 γραμμάρια σύμφωνα με την ερευνητή παλαιογεωλογίας, Τιερί Ρεμπμάν.

French woman hit by meteorite while having coffee on terrace https://t.co/GRgK6bC6Bl