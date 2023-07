Έμεινε για μια εβδομάδα με καρφωμένο ψαλίδι στο κεφάλι: Της το πέταξε ο αδελφός της μετά από καυγά

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, καθώς ένας καβγάς ανάμεσα σε δύο αδέρφια παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα οικογενειακό σπίτι στην επαρχία Sarangani, μια νεαρή μαθήτρια από τις Φιλιππίνες βρέθηκε σε μια τρομακτική δύσκολη θέση. Η Nicole Raga, ένα 9χρονο κορίτσι, κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από ένα φρικτό ατύχημα που την άφησε με ένα ψαλίδι καρφωμένο στο κεφάλι της για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια ενός καυγά μεταξύ της Nicole και του 5χρονου αδελφού της. Σε μια κρίση εκνευρισμού, ο αδελφός της χτύπησε το σακίδιό του στο κεφάλι της, το οποίο εν αγνοία του περιείχε το ψαλίδι. Η δύναμη του χτυπήματος προκάλεσε το ψαλίδι να ενσωματωθεί στο κρανίο της Nicole, προκαλώντας της τεράστιο πόνο και αγωνία.

