Sony και Microsoft συμφώνησαν για πολυετή παρουσία του Call of Duty στις κονσόλες PlayStation

Οι δύο πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε κάτι σημαντικό για τους παίκτες.

Οι τελευταίες ημέρες στην αγορά της τεχνολογίας ήταν γεμάτες κόντρες ανάμεσα σε PlayStation και Xbox για το Call of Duty, αλλά φαίνεται πως οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή.

Η Microsoft προχωράει στην εξαγορά της Activision Blizzard (μετά και όλες τις διαδικασίες με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές που φαίνεται πως ολοκληρώθηκαν) και η Sony από την πλευρά της έκανε τα πάντα για να εξασφαλίσει πως το PlayStation θα παραμείνει και στα συστήματά της.

Έτσι, ο επικεφαλής του Xbox, Phil Spencer, έκανε πριν από μερικές ώρες μια δήλωση που αναφέρει τη σχετική συμφωνία. Δεν έγινε γνωστό το πόσο θα έχει διάρκεια αυτή η συμφωνία, αλλά και το τι θα περιλαμβάνει, ωστόσο με δεδομένο πως οι δύο πλευρές έδωσαν μεγάλες μάχες τις τελευταίες εβδομάδες, είναι σίγουρο πως αμφότεροι πήραν αυτό που ήθελαν.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.