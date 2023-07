Φορτηγό αγώνων συγκρούστηκε με το προστατευτικό κιγκλίδωμα: Ο οδηγός σώθηκε από θαύμα (vid)

Τα πλάνα που κατέγραψαν οι θεατές αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη σύγκρουση του φορτηγού με μια μπάρα, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και να βγει εκτός πίστας.

Ένα τρομακτικό δυστύχημα με φορτηγό σημειώθηκε στην πίστα Thruxton Circuit κατά τη διάρκεια του Βρετανικού Πρωταθλήματος Αγώνων Φορτηγών, αφήνοντας τους θεατές σε κατάσταση σοκ. Μέλη του κοινού που παρακολούθησαν την εκδήλωση κατάφεραν να απαθανατίσουν την ανησυχητική στιγμή σε βίντεο, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Τα βίντεο απεικονίζουν τον Neil Yates, τον οδηγό του εμπλεκόμενου φορτηγού, να συγκρούεται με μια μπάρα και να βγαίνει από την πίστα. Ευτυχώς, μια δήλωση από το Thruxton Circuit επιβεβαίωσε ότι ο Neil εξετάστηκε από την ιατρική ομάδα και βγήκε από τη σύγκρουση χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η πίστα Thruxton Circuit ανταποκρίθηκε γρήγορα στο περιστατικό, διασφαλίζοντας ότι ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στο Twitter, επιβεβαίωσαν ότι ο Neil Yates είχε λάβει ιατρική φροντίδα από την ιατρική ομάδα της πίστας και είχε βγει σώος και αβλαβής. Ο αποτελεσματικός χειρισμός του περιστατικού επέτρεψε την επανάληψη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων το συντομότερο δυνατό, ελαχιστοποιώντας την αναστάτωση για τους συμμετέχοντες και τους θεατές.

Πολλαπλά βίντεο κοινοποιήθηκαν από μέλη του κοινού που συμμετείχαν στον αγώνα, παρέχοντας από πρώτο χέρι την εικόνα του δυστυχήματος υψηλής ταχύτητας. Οι καταγραφές αυτές αναδεικνύουν την ένταση και τον αντίκτυπο του ατυχήματος. Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέτρεψε στα πλάνα να φτάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας ανησυχία και ανακούφιση για την ευημερία των εμπλεκομένων. Ένας χρήστης του Twitter εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που όλοι βγήκαν σώοι από το δυστύχημα.

Statement from Thruxton Circuit:



Thruxton Circuit is pleased to confirm that driver Neil Yates has been checked over by the medics after this afternoon's accident in Race 4 of the British Truck Racing Championship and is fine. No other people were involved in the incident.