Άνδρας στο Σικάγο βασάνιζε και σκότωνε επανειλημμένα γάτες: Μερικές από αυτές τις έβαζε στο φούρνο μικροκυμάτων

Μια σοκαριστική υπόθεση προέκυψε στο Wicker Park, στο Σικάγο, καθώς ένας άνδρας κατηγορείται ότι βασάνισε και σκότωσε τουλάχιστον έξι γατάκια από τον Μάιο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έψαχνε στις αγγελίες του Craigslist για να αγοράσει γατάκια αντικατάστασης μετά από κάθε βάναυση πράξη, με σκοπό να εξαπατήσει τη μητέρα του και να αποφύγει τις υποψίες.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την εγγύηση του κατηγορούμενου, Thomas Martel, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε ότι απολάμβανε να σκοτώνει γάτες από τότε που ήταν οκτώ ετών. Οι ισχυρισμοί, που περιλαμβάνουν πνιγμούς και πιθανούς θανάτους σε μικροκύματα, έχουν προκαλέσει οργή και ανησυχία στην κοινότητα.

A Wicker Park man is charged with killing 6 kittens since May, replacing each with a look-alike found on Craigslist so his mom wouldn't get suspicious



