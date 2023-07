Release Athens 2023: Δύο εκρηκτικά shows του φεστιβάλ σε μια σούπερ προσφορά!

Το Release Athens 2023 μπαίνει στην τελική του ευθεία και προσφέρει ένα ακόμα διήμερο εισιτήριο, μετά απ’τα πολλά αιτήματα του μουσικόφιλου κοινού.

Όσοι και όσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δύο τελευταίες φεστιβαλικές ημέρες του φεστιβάλ, στις 21 και 27 Ιουλίου, με headliners τους Prodigy και Wu-Tang Clan αντίστοιχα, μπορούν τώρα να το κάνουν πηγαίνοντας στο www.releaseathens.gr για να κλείσουν τώρα το εισιτήριό τους.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, οι The Prodigy επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια. Το σπουδαίο συγκρότημα του Liam Howlett θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό show που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το μουσικό τύπο και έχει χαρακτηριστεί ως «η εντυπωσιακή επιστροφή τους στην κορυφή της ηλεκτρονικής μουσικής». Μαζί τους, οι Primal Scream, ένα από τα πλέον επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών, με εμβληματικούς δίσκους και εκρηκτικές εμφανίσεις, αλλά και οι Lip Forensics, ένα από τα κορυφαία νέα ονόματα της εγχώριας σκηνής.



Τέλος, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με ένα show που περιμέναμε πολλά χρόνια, αφού headliners είναι οι Wu-Tang Clan, το σημαντικότερο hip-hop συγκρότημα όλων των εποχών με τα 9 αυθεντικά μέλη τους, σε πλήρη απαρτία, επί σκηνής. Μαζί τους, ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς rappers σήμερα, ο ασταμάτητος Ocean Wisdom.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

The Prodigy, Primal Scream, Lip Forensics & more tba (21/7, Πλατεία Νερού) + Wu-Tang Clan, Ocean Wisdom & more tba (27/7, Πλατεία Νερού) προς 90€ (κέρδος 10€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot

Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr